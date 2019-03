Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw kracht gegen Sattelzug-Auflieger

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Ein Lkw und ein Pkw sind sich am späten Montagabend auf der B270 sozusagen in die Quere gekommen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte sich der Lkw-Fahrer, der von der A6 kam und in Richtung KL-Hohenecken fuhr, auf der Suche nach einem Schlafplatz verfahren. Deshalb wollte der 51-jährige Mann gegen 22.20 Uhr kurz nach der Ampelanlage im Bereich Vogelweh seinen Sattelzug auf der Straße wenden. Allerdings erkannte der 52 Jahre alte Fahrer des nachfolgenden Pkw die Situation zu spät und krachte gegen den Auflieger des gerade quer stehenden Sattelzugs.

Verletzt wurde bei der Kollision zum Glück niemand. Es blieb beim Sachschaden an den beiden Fahrzeugen.

Die B270 musste kurzzeitig zwischen Siegelbach und Hohenecken voll gesperrt werden. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell