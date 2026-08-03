Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt
Kaiserslautern (ots)
Eine 30-Jährige ist am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr vermutlich nach einer Partynacht in eine Polizeikontrolle geraten. Sie war in der Zollamtstraße auf dem Weg zu ihrem Auto. Die Streife vermutete, dass die junge Frau alkoholisiert war, ein freiwilliger Atemtest bestätigte das. Mit einem Wert von 1,23 Promille untersagten die Beamten der 30-Jährigen den Fahrtantritt. Die Frau willigte ein, sich von jemandem abholen zu lassen und nicht selbst zu fahren. |laa
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