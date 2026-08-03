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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt

Kaiserslautern (ots)

Eine 30-Jährige ist am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr vermutlich nach einer Partynacht in eine Polizeikontrolle geraten. Sie war in der Zollamtstraße auf dem Weg zu ihrem Auto. Die Streife vermutete, dass die junge Frau alkoholisiert war, ein freiwilliger Atemtest bestätigte das. Mit einem Wert von 1,23 Promille untersagten die Beamten der 30-Jährigen den Fahrtantritt. Die Frau willigte ein, sich von jemandem abholen zu lassen und nicht selbst zu fahren. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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