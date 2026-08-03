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POL-PDKL: Nacktbader: 47-Jähriger fällt im Volkspark auf
Kaiserslautern (ots)
Ein 47-Jähriger hat am Sonntagvormittag mit seinem Verhalten für Aufsehen im Volkspark gesorgt. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, badete er unbekleidet im Zulauf des dortigen Weihers. Zudem schrie er offenbar willkürlich mehrere Passanten an und verängstigte dadurch Besucher. Die Einsatzkräfte unterzogen den Mann einer Personenkontrolle und erteilten ihm einen Platzverweis für den Park. Außerdem erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Belästigens der Allgemeinheit. |kle
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