POL-PDKL: Nacktbader: 47-Jähriger fällt im Volkspark auf

Kaiserslautern (ots) - Bei einer Personenkontrolle am Fackelbrunnen hat die Polizei am Sonntagmorgen ein Klappmesser sichergestellt, das ein 33-Jähriger entgegen des dort geltenden Messerverbots bei sich hatte. Der Mann war mit seinem 20-jährigen Begleiter im Stadtzentrum unterwegs, als die Beamten auf die beiden aufmerksam wurden. Wegen der Missachtung der Waffen- und Messerverbotszone erwartet den 33-Jährigen nun ein ...

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