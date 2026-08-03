PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nacktbader: 47-Jähriger fällt im Volkspark auf

Kaiserslautern (ots)

Ein 47-Jähriger hat am Sonntagvormittag mit seinem Verhalten für Aufsehen im Volkspark gesorgt. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, badete er unbekleidet im Zulauf des dortigen Weihers. Zudem schrie er offenbar willkürlich mehrere Passanten an und verängstigte dadurch Besucher. Die Einsatzkräfte unterzogen den Mann einer Personenkontrolle und erteilten ihm einen Platzverweis für den Park. Außerdem erwartet ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Belästigens der Allgemeinheit. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 14:22

    POL-PDKL: Drogenkonsum: 14-jähriger Rollerfahrer erwischt

    Kaiserslautern (ots) - Am späten Sonntagabend ist ein Jugendlicher in der Erzhütter Straße mutmaßlich unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter gefahren. Eine Polizeistreife wurde auf den 14-Jährigen aufmerksam und kontrollierte ihn. Die Beamten bemerkten dabei einen starken Cannabisgeruch bei dem Rollerfahrer. Er führte unter anderem eine Feinwaage, Cannabis und eine illegale E-Zigarette mit sich. Die Einsatzkräfte ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 14:22

    POL-PDKL: Mit 1,38 Promille unterwegs

    Kaiserslautern (ots) - Eine E-Scooterfahrerin ist am Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr mutmaßlich unter Alkoholeinfluss auf einem Supermarktparkplatz in der Zollamtstraße unterwegs gewesen. Eine Polizeistreife kontrollierte die 24-Jährige und stellte dabei deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemtest bestätigte die Vermutung: Die Frau hatte einen Wert von 1,38 Promille. Daraufhin musste die Rollerfahrerin eine ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 14:03

    POL-PDKL: Personenkontrolle: Messer sichergestellt

    Kaiserslautern (ots) - Bei einer Personenkontrolle am Fackelbrunnen hat die Polizei am Sonntagmorgen ein Klappmesser sichergestellt, das ein 33-Jähriger entgegen des dort geltenden Messerverbots bei sich hatte. Der Mann war mit seinem 20-jährigen Begleiter im Stadtzentrum unterwegs, als die Beamten auf die beiden aufmerksam wurden. Wegen der Missachtung der Waffen- und Messerverbotszone erwartet den 33-Jährigen nun ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren