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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Drogenkonsum: 14-jähriger Rollerfahrer erwischt

Kaiserslautern (ots)

Am späten Sonntagabend ist ein Jugendlicher in der Erzhütter Straße mutmaßlich unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter gefahren. Eine Polizeistreife wurde auf den 14-Jährigen aufmerksam und kontrollierte ihn. Die Beamten bemerkten dabei einen starken Cannabisgeruch bei dem Rollerfahrer. Er führte unter anderem eine Feinwaage, Cannabis und eine illegale E-Zigarette mit sich. Die Einsatzkräfte stellten alle Gegenstände sicher. Der Jugendliche gab an, vor etwa anderthalb Wochen Drogen konsumiert zu haben und willigte in einen freiwilligen Test ein. Dieser fiel positiv aus und eine Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet. Die Beamten informierten die Eltern des 14-Jährigen und stellten den E-Roller sicher. Der Junge muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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