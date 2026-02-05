PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Pkw

Kaiserslautern (ots)

Zwischen Dienstag und Mittwoch entwendeten Unbekannte einen Rucksack aus einem geparkten Opel in der Kreuzhofstraße, Stadtteil Wiesenthalerhof. Der 57-jährige Fahrzeugbesitzer hatte seinen schwarzen Corsa eigenen Angaben zufolge gegen 16.30 Uhr abgestellt und vergessen, das Fahrzeug zu verschließen. Am Mittwochmorgen stellte er gegen 8:45 Uhr fest, dass Diebe neben dem Rucksack auch persönliche Dokumente und eine Brille gestohlen hatten. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
