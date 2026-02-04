Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den VW Tiguan gerammt?

Kaiserslautern (ots)

Einen Schaden in Höhe von geschätzten 5.000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagabend im Stadtteil Siegelbach angerichtet - sich aber anschließend aus dem Staub gemacht. Gemeldet wurde der Unfall am Dienstagvormittag vom Halter eines VW Tiguan. Nach Angaben des 66-Jährigen stand sein Fahrzeug am Montag zwischen 18.30 und 21.30 Uhr in der Straße "Auf der Brücke" in Höhe des Hauses Nummer 8. Als er zu seinem Wagen zurückkam, entdeckte er den frischen Schaden im vorderen Bereich der Fahrerseite.

Den Spuren nach zu urteilen, könnte ein Bus im Vorbeifahren den VW touchiert und dabei die Schäden im Bereich von Kotflügel, Stoßstange und Radkasten verursacht haben. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0631 369-14299 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell