PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den VW Tiguan gerammt?

Kaiserslautern (ots)

Einen Schaden in Höhe von geschätzten 5.000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagabend im Stadtteil Siegelbach angerichtet - sich aber anschließend aus dem Staub gemacht. Gemeldet wurde der Unfall am Dienstagvormittag vom Halter eines VW Tiguan. Nach Angaben des 66-Jährigen stand sein Fahrzeug am Montag zwischen 18.30 und 21.30 Uhr in der Straße "Auf der Brücke" in Höhe des Hauses Nummer 8. Als er zu seinem Wagen zurückkam, entdeckte er den frischen Schaden im vorderen Bereich der Fahrerseite.

Den Spuren nach zu urteilen, könnte ein Bus im Vorbeifahren den VW touchiert und dabei die Schäden im Bereich von Kotflügel, Stoßstange und Radkasten verursacht haben. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0631 369-14299 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 16:56

    POL-PDKL: Lachgas am Steuer ist nicht lustig

    Kaiserslautern (ots) - Weil sie einen Luftballon im Mund hatte, ist eine Autofahrerin in der Nacht zu Mittwoch einer Polizeistreife in der Innenstadt aufgefallen. Die Beamten unterzogen die junge Frau kurz vor halb drei in der Schneiderstraße einer Verkehrskontrolle. Auf den Ballon angesprochen, gab die 25-Jährige an, Lachgas konsumiert zu haben. Zwei Flaschen des Gases sowie ein Packung Luftballons wurden im ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 16:21

    POL-PDKL: Schwerverletzt nach Sturz von Zaun

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Dienstag stürzte ein 26-Jähriger im Stadtgebiet beim Überklettern eines Zauns etwa fünf Meter in die Tiefe und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mann war zuvor mit einem Pkw unterwegs, vermutlich unter Alkoholeinfluss. Als eine Polizeistreife in der Lauterstraße den Wagen anhalten und die Insassen kontrollieren wollte, ignorierte der 26-Jährige die Haltezeichen und fuhr ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 11:56

    POL-PDKL: Zwei Unfallfluchten schnell aufgeklärt

    Kaiserslautern (ots) - Am Montag klärte die Polizei zwei Fälle von Unfallflucht im Stadtgebiet auf. In der Dessauer Straße beschädigte am Mittag ein Lieferwagenfahrer mutmaßlich einen parkenden Pkw. Der Audi stand in einem frei zugänglichen Hof, als der Transporter beim Rangieren das Auto touchierte. Spuren am Unfallort führten die Beamten zum Verantwortlichen. Der Mann wurde wenig später von einer Streife in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren