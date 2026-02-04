PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Lachgas am Steuer ist nicht lustig

Kaiserslautern (ots)

Weil sie einen Luftballon im Mund hatte, ist eine Autofahrerin in der Nacht zu Mittwoch einer Polizeistreife in der Innenstadt aufgefallen. Die Beamten unterzogen die junge Frau kurz vor halb drei in der Schneiderstraße einer Verkehrskontrolle. Auf den Ballon angesprochen, gab die 25-Jährige an, Lachgas konsumiert zu haben. Zwei Flaschen des Gases sowie ein Packung Luftballons wurden im Wageninneren festgestellt.

Weil somit der Verdacht bestand, dass die Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel steht, wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt. Darüber hinaus wird die Fahrerlaubnisbehörde über das Ergebnis der Kontrolle informiert. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 16:21

    POL-PDKL: Schwerverletzt nach Sturz von Zaun

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht zum Dienstag stürzte ein 26-Jähriger im Stadtgebiet beim Überklettern eines Zauns etwa fünf Meter in die Tiefe und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mann war zuvor mit einem Pkw unterwegs, vermutlich unter Alkoholeinfluss. Als eine Polizeistreife in der Lauterstraße den Wagen anhalten und die Insassen kontrollieren wollte, ignorierte der 26-Jährige die Haltezeichen und fuhr ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 11:56

    POL-PDKL: Zwei Unfallfluchten schnell aufgeklärt

    Kaiserslautern (ots) - Am Montag klärte die Polizei zwei Fälle von Unfallflucht im Stadtgebiet auf. In der Dessauer Straße beschädigte am Mittag ein Lieferwagenfahrer mutmaßlich einen parkenden Pkw. Der Audi stand in einem frei zugänglichen Hof, als der Transporter beim Rangieren das Auto touchierte. Spuren am Unfallort führten die Beamten zum Verantwortlichen. Der Mann wurde wenig später von einer Streife in der ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 11:52

    POL-PDKL: Kleinkraftrad gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

    Kaiserslautern (ots) - Ein Kleinkraftrad ist aus einem Hinterhof in der Friedrich-Karl-Straße gestohlen worden. Der Roller war mit einem Kettenschloss gesichert, als sich die Täter zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen an dem Gefährt zu schaffen machten. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Zweirad ein Versicherungskennzeichen montiert. Den Wert des Flitzers schätzt die Polizei auf mindestens 2.500 Euro. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren