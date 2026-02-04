Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Lachgas am Steuer ist nicht lustig

Kaiserslautern (ots)

Weil sie einen Luftballon im Mund hatte, ist eine Autofahrerin in der Nacht zu Mittwoch einer Polizeistreife in der Innenstadt aufgefallen. Die Beamten unterzogen die junge Frau kurz vor halb drei in der Schneiderstraße einer Verkehrskontrolle. Auf den Ballon angesprochen, gab die 25-Jährige an, Lachgas konsumiert zu haben. Zwei Flaschen des Gases sowie ein Packung Luftballons wurden im Wageninneren festgestellt.

Weil somit der Verdacht bestand, dass die Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel steht, wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt. Darüber hinaus wird die Fahrerlaubnisbehörde über das Ergebnis der Kontrolle informiert. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell