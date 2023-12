Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht Genickel

Altenglan (ots)

Am Montag, 27.11.2023 zwischen 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr, parkte eine Mitarbeiterin der Deutschen Post ihren Lieferwagen in Altenglan, in der Straße "Genickel", in Höhe der Hausnummer 120 am Fahrbahnrand. Der bislang unbekannte Täter fuhr mit einem weißen Lieferbus die Straße entlang und touchierte das Fahrzeug der Post. Gibt es Zeugen die den Vorgang beobachtet haben und Auskunft dazu geben können? Hinweise bitte an die Polizei in Kusel unter 06381-919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell