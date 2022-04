POL-PDKL: Drogen und Alkohol am Steuer

Ramstein-Miesenbach (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht kommt es in Ramstein-Miesenbach, im Bereich des Rathausringes. Am Samstag, 23.04.2022, gegen 16:20 Uhr, befuhren mehrere Fahrradfahrer den Rathausring in Richtung Bahnhofstraße. Im Kurvenbereich wurden die Radfahrer von einem Pkw überholt. Dieser musste aufgrund ...

mehr