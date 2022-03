Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gemüsehändler beklaut Seniorin

Korschenbroich (ots)

Am Freitagvormittag (18.03.), gegen 10:00 Uhr, wurde die 87 Jahre alte Bewohnerin eines Reihenhauses an der Heinrich-Heine-Straße das Opfer eines dreisten Diebes. Drei Männer hatten der Seniorin aus einem Fahrzeug heraus Obst und Gemüse verkauft und die Sachen in den Keller getragen. Danach verließen zwei Personen das Haus und der dritte Mann blieb zum Kassieren in der Küche zurück. Während die Bewohnerin in einem anderen Zimmer das Geld holte, ließ der Unbekannte offenbar in der Küche abgelegten Goldschmuck mitgehen.

Das Opfer kann nur einen der Männer näher beschreiben. Der "Kassierer" soll circa 50 Jahre alt und 180 bis 190 Zentimeter groß sein. Er hatte kurze dunkle Haare und trug dunkelgrüne Arbeitskleidung.

Zeugen, die Angaben zu den Personen oder zum Fahrzeug der Verkäufer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der zuständigen Kriminalpolizei in Kaarst zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell