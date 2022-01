Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallverursacher meldet sich wohl zu spät bei der Polizei

Bild-Infos

Download

Wolfstein (Kreis Kusel) (ots)

Die Meldung über ein flüchtendes Fahrzeug geht am Samstagabend bei der Polizeiinspektion ein. "Soeben sei ein Kleinwagen gegen eine Grundstücksmauer und ein Treppengeländer geprallt und weitergefahren, eine Ölspur wäre auch zu sehen," so lauteten die Angaben der Mitteilerin. Als die Polizisten die Unfallörtlichkeit in der Schlossgasse erreichten, fügte die Anruferin hinzu, dass der männliche Fahrer kurzzeitig fußläufig zur Unfallstelle zurückkam und sich um den Schaden kümmern würde, ohne jedoch seine Personalien mitzuteilen. Der unfallbeschädigte Pkw konnte auf einem Parkplatz in Wolfstein durch die Beamten gesichtet werden. Der Fahrer war jedoch in der Nähe nicht anzutreffen. Erst eine Stunde später meldete sich der Mann auf der Polizeiinspektion und gab sich als Unfallverursacher zu erkennen. Als Ausrede für die verspätete Meldung nannte er einen wichtigen Termin.

Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang nochmal daraufhin, dass der Tatbestand der Verkehrsunfallflucht im Raum steht, wenn der Unfallverursacher die Unfallstelle verlässt, ohne vorherigen Kontakt mit dem Geschädigten aufnimmt oder die Polizei informiert. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell