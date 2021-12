Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brücken - Kennzeichendiebstahl

Brücken (ots)

In den Abendstunden des gestrigen Donnerstages, zwischen 17:00 Uhr und 22:30 Uhr, wurden beide Kennzeichen eines blauen Opel Astra abmontiert und entwendet. Das Fahrzeug war während des genannten Tatzeitraums auf dem Parkplatz hinter der örtlichen Sparkassenfiliale -Glanstraße- geparkt. Die Kennzeichen sind mit dem Ortskürzel "PS" für Pirmasens versehen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer 06373/8220 oder per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

