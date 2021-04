Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen- Auffangbehälter in Brand geraten

Lingen (ots)

Am Donnerstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Straße Kösterhook in Lingen alarmiert. Ein im Keller eines Einfamilienhauses aufgestellter, mit Wasser befüllter Auffangbehälter für Kaminasche geriet in Brand. Personen wurden nicht verletz. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer zügig löschen, sodass kein Schaden am Gebäude entstand.

