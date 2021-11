Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Warnung vor Teer-Kolonnen

Polizei Landstuhl (ots)

Die Polizei Landstuhl warnt vor sogenannten Teer Kolonnen, welche in aller Regel ihre Arbeit an der Haustüre oder im Internet anpreisen. Die Arbeiten sind aufgrund der minderwertigen Materialien überteuert und bringen oft weitere, immense Folgekosten mit sich. Grundsätzlich ist bei Haustürgeschäften größte Vorsicht geboten. Zu einem derartigen Vorfall wird die Polizei am Dienstag nach Lambsborn gerufen. Dort konnte den "Betrügern" das Handwerk gelegt werden. Weiterhin wird festgestellt, dass die betreffenden Personen keine Aufenthaltstitel und auch keine Arbeitserlaubnis besitzen. Die Polizei sowie das Ausländeramt haben die Ermittlungen aufgenommen. |pilan

