Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall unter Alkoholeinfluss

Altenglan (ots)

Drei Leichtverletzte und 10000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der B 420 am gestrigen Nachmittag gegen 16.35 Uhr. Ein 25-jähriger verlor in einer Rechtskurve zwischen Erdesbach und Patersbach die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in die ansteigende Böschung. Das Fahrzeug kippte anschließend auf die linke Seite und blieb auf der Fahrbahn liegen. Die drei Insassen zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Da der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug, ein Skoda, musste abgeschleppt werden.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell