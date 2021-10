Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Ransweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagnachmittag kam ein 29-jähriger Autofahrer aus Kaiserslautern auf der Landesstraße 385 in einer Linkskurve zwischen Neubau und Ransweiler nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr noch rund 60 Meter über das angrenzende Feld, bis er schließlich in einem kleinen Graben zum Stehen kam. In der Kurve wurden zwei Verkehrszeichen beschädigt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei ihm wurde ein Promillewert von über 2,7 festgestellt, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden in Höhe von rund zehntausend Euro und musste abgeschleppt werden. |pirok

