POL-PDKL: Kein alltägliches Unfallgeschehen für die Polizei

Auf einen vorausfahrenden Omnibus ist am Donnerstagmittag eine PKW-Fahrerin auf der L 372 aufgefahren. An einer engen Straßenstelle hatten sich zwischen Oberweiler im Tal und Eßweiler der Omnibus und ein LKW im Gegenverkehr einander genähert. Beide Fahrzeugführer hatten ihre Geschwindigkeiten gedrosselt, so dass sie gefahrenlos aneinander vorbeifahren hätten können. Die dem Bus nachfolgende Fahrerin eines Ford Mondeo hatte allerdings nicht ausreichend Abstand gehalten und konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Während der polizeilichen Unfallaufnahme fuhr dann auch noch ein weiterer PKW gegen den Omnibus. Auch dieser Autofahrer hatte sich nicht ausreichend auf die Umstände an der "Engstelle" eingestellt. Er touchierte im Vorbeifahren mit seinem Außenspiegel die Karosse des auf der rechten Straßenseite stehenden Busses. Da sich der Fahrer nicht um den Schaden kümmerte, sondern einfach weiterfuhr, wurde er von den beiden den vorausgegangenen Unfall aufnehmenden Polizistinnen mit Einsatzsignalen verfolgt. Der 78-jährige Mann war erst am Ortsende von Eßweiler zum Anhalten zu bewegen. Er erhält eine Strafanzeige wegen Unfallflucht. Die Streifenbesatzung der Polizei hatte ihm zudem einige Hinweise mit auf den weiteren Weg gegeben. Auch an seinem Wagen waren Schäden festzustellen. |pilek-AH

