Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rollerfahrer gestürzt

Altenglan (ots)

Geringer Sachschaden und ein verletzter Rollerfahrer sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls der sich am Dienstag gegen 18.00 Uhr in der Friedelhauser Straße zugetragen hat. Ein 60-jähriger Rollerfahrer fuhr vom Schwimmbad in Richtung Ortsmitte und erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender Pkw abbremste. Beim Ausweichmanöver kam er zu Sturz und verletzte sich leicht. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus Kusel verbracht. |pikus

