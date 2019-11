Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aufmerksamer Zeuge verhindert Diebstahl

Glanbrücken (ots)

Nachbar bemerkt Diebe an Altkleidercontainer und informiert die Polizei. Beim Eintreffen der Streife wollten eine 22 Jahre alte Frau und ihre 61 und 39 Jahre alten männlichen Begleiter etliche Säcke mit Altkleider in ihr Fahrzeug einladen. Auf Anordnung der Beamten mussten die Personen das Diebesgut wieder zurück in den Altkleidercontainer befördern. Sie müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell