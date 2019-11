Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gekipptes Fenster erleichtert Einbruch

Odenbach (ots)

Weniger Schmuck und Bargeld besitzt nun ein Ehepaar der Gemeinde Odenbach. Am frühen Samstagabend gelangten bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus nahe der örtlichen Turnhalle. Sie verschafften sich Zutritt über ein gekipptes Fenster und durchsuchten zahlreiche Räumlichkeiten des Wohngebäudes. Entwendet wurde ein Tresor, in welchem sich nach Angaben der Geschädigten Schmuck, eine hohe dreistellige Bargeldsumme sowie wichtige Dokumente befanden. Anwohner und Zeugen, die im genannten Zeitraum Ungewöhnliches beobachtet oder verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden (Tel: 06382/911-0).

