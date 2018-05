POL-PDKL: Geschwindigkeitskontrolle auf der B48

Hochspeyer (ots) - Beamte der Geschwindigkeitsüberwachung von der Polizeidirektion Kaiserslautern führten am Donnerstag in den Nachmittagsstunden eine Kontrolle auf der B48 bei Hochspeyer durch. Im Bereich der Zufahrt zur Jugendherberge in Richtung Johanniskreuz wurde eine Radarmessung durchgeführt. In diesem Bereich beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 Km/h. Besonderes Augenmerk lag auf Motorradfahrer, da diese immer wieder in schwerste Verkehrsunfälle verwickelt werden. Insgesamt wurden 45 Fahrzeuge, davon sechs Motorräder, mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Eines dieser Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h. Vier Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Alle übrigen werden ein Verwarnungsgeld bezahlen müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern



Telefon: 0631 369-1080

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell