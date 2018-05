POL-PDKL: Mehrere Holztransporter extrem überladen

Deutlich überladener Transporter Bild-Infos Download

Ramstein-Miesenbach (ots) - Beamte der Schwerverkehrsüberwachung der Polizeidirektion Kaiserslautern führten am frühen Freitagmorgen im Bereich Ramstein-Miesenbach eine Schwerpunktkontrolle hinsichtlich der Beladung von Langholztransporter durch. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 40.000 kg kontrolliert. Beim Wiegen fiel auf, dass alle Transporter deutlich überladen wurden. Eines der Fahrzeugkombinationen wog sogar 59.800 kg, was einer Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts von nahezu 50 % entspricht. Neben den entsprechenden Bußgeldverfahren wurde auch in allen Fällen ein Verfahren der Vermögensabschöpfung gegen die Fahrzeughalter eingeleitet.

