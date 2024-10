Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Eine 44-jährige Frau parkte am 24.10.2024 um ca. 13:50 Uhr ihren roten Dacia Sandero im Ackerweg in Fahrtrichtung Athenstraße am rechten Fahrbahnrand nahe der Einmündung zur Hofenfelsstraße. Am nächsten Tag stellte sie einen Schaden vorne links am Kotflügel und am Scheinwerfer fest. Der Schaden muss sich zwischen 13:50 Uhr am 24.10. und 06:30 Uhr am 25.10. ereignet haben. Aufgrund festgestellter Schmutzanhaftungen am linken Scheinwerfer ist nicht auszuschließen, dass der Schaden, der auf ca. EUR 2500 geschätzt wird, von einem Fahrzeug verursacht wurde, das bei Bauarbeiten im Nahbereich der Unfallstelle benutzt wurde. |PIZW

