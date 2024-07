POL-PDPS: Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots) - Am Mittwoch, 03.07.2024, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Jakob-Leyser-Straße am rechten Fahrbahnrand in Längsaufstellung geparkten, grauen PKW Skoda Kodiaq. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte das unbekannte Fahrzeug den Skoda auf der Fahrerseite, so dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000.- Euro entstand. Wer hat den ...

