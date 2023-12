Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Drei Umreifungsgeräte gestohlen

Pirmasens (ots)

Zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, wurde ein Spind in einem Lagerraum der Firma Kömmerling, Zweibrücker Straße, aufgehebelt. Daraus wurde ein Umreifungsgerät im Wert von 2500 Euro gestohlen. Bereits in der Nacht vom 10.11. auf den 11.11. verschwanden zwei der drei dort gelagerten Geräte, was bisher nicht aufgefallen war, weil Berechtigte Zugriff bei Bedarf haben. Solche Geräte dienen zur Umspannung größerer Gegenstände, beispielsweise Paletten, mit Umreifungsbändern zur Sicherung der Verpackungseinheit. Die Schadenhöhe beträgt insgesamt circa 7600 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell