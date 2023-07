POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletzter Person aufgrund Trunkenheit

Pirmasens (ots) - In der Lemberger Straße in Pirmasens von der Ruhbank kommend in Fahrtrichtung Lemberg ist am Sonntag, den 16.07.2023 um 02:10 Uhr ein 34-jähriger PKW-Fahrer infolge des Genusses alkoholischer Getränke mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW kollidiert. Beide Fahrzeuge sind vermutlich total beschädigt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,21 Promille. Dem 34-Jährigen wurde ...

