Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Verkehrsunfallfluchten in Zweibrücken

Zweibrücken (ots)

Zeit: 13.07.2023, 22:00 Uhr - 14.07.2023, 15:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Landstuhler Straße 76 SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw (Mercedes E220 CDI, schwarz) und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Mercedes wurde der linke Außenspiegel beschädigt, weiterhin entstand ein Streifschaden am linken Heck. Aufgrund des festgestellten Fremdlacks dürfte es sich beim geflüchteten Unfallverursacher-Fahrzeug um einen gelben Pkw handeln. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. |pizw

Zeit: 13.07.2023, 21:00 Uhr - 14.07.2023, 13:15 Uhr Ort: Zweibrücken, Landauer Straße 130 SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw (Ford Focus, rot) und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Ford entstand ein Schaden am vorderen linken Kotflügel in Höhe von ca. 2.500 Euro. |pizw

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallfluchten |pizw

