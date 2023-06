Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Transporter fährt gegen Autobahnbrücke

Zweibrücken (ots)

Zeit: 21.06.2023, 04:15 Uhr

Ort: Zweibrücken, Autobahn 8 in Richtung Saarland, Ausfahrt Contwig/Flughafen Zweibrücken. SV: Der alleinbeteiligte 45-jährige Fahrer eines bayerischen Transportunternehmens, der die A 8 aus Richtung Pirmasens kommend in Richtung Zweibrücken befuhr, kam aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Ausfahrt Contwig nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen. Dort fuhr er weiter über die Grünfläche und die dahinterliegende Autobahnauffahrt, bis er schließlich mit dem rechts stehenden Brückenpfeiler kollidierte. Der Transporter kam mit der Front am Brückenpfeiler zum Stehen. Der 45-Jährige erlitt eine Verletzung am linken Bein und eine Platzwunde am Kopf (keine Lebensgefahr). Er musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Sachschaden am Fahrzeug und an Einrichtungen der Autobahnmeisterei (1 Leitpfosten, 1 Schild "Dienstweg") beträgt ca. 10.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste eine Fahrspur der Richtungsfahrbahn Zweibrücken gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. |pizw

