Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl im Discounter

Pirmasens-Zweibrücken (ots)

Am Freitag kam es in Pirmasens erneut zu einem Taschendiebstahl in einem Discounter, in diesem Fall in der Arnulfstraße. Das 74-jährige Opfer hatte ihre Handtasche während des gesamten Einkaufs in ihrer Armbeuge eingehängt. Dennoch gelang es, den Geldbeutel mit 2 EC-Karten und 120 Euro in bar unbemerkt aus der Handtasche zu entwenden. Die zugehörigen PIN's waren in dem Geldbeutel hinterlegt. So kam es zeitnah zu zwei Abbuchungen, in einem Fall 2000 Euro, im anderen 825 Euro.

Ein Tatverdacht gegen zwei Frauen wurde geäußert. Eine der beiden Frauen konnte folgendermaßen beschrieben werden: Mitte 30 bis 40 Jahre alt, ca. 170 groß, dunkle Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, trug rostbraune Jacke.

Auch in Zweibrücken kam es am Freitag zu einem gleichgelagerten Taschendiebstahl. Hier wurde die Einkaufstasche mit Bargeld in der Seitentasche einfach an den Einkaufswagen gehängt. Mögliche Täter konnte hier nicht beschrieben werden.

Wir weisen darauf hin, dass es gerade in Supermärkten immer wieder zu Taschendiebstählen kommt. Fast ausnahmslos werden älteren Opfer ausgesucht. Achten Sie auf ihre Wertsachen! Handtaschen und Geldbeutel nicht im Einkaufswagen ablegen! Lassen Sie sich nicht ablenken! Seien Sie vorsichtig und bestehen Sie auf Abstand, wenn Ihnen jemand verdächtig nahe kommt, von Corona ganz abgesehen!

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell