Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Weitefeld - Sachbeschädigungen am Kindergarten

Weitefeld (ots)

Im Tatzeitraum 15.10.2021 bis 18.10.2021 wurden am Kindergarten "Sonnenwiese" in Weitefeld mehrere Sachbeschädigungen begangen. Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter beschädigten die Gebäudefassade, eine Sitzbank sowie einen Geräteschuppen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise an den Polizeibezirksdienst Daaden oder die Polizeiinspektion Betzdorf.

