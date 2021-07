Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht nach Kollision im Begegnungsverkehr

Lemberg (ots)

Ein Pkw-Fahrer meldete am Dienstag, um 09:05 Uhr, dass er gerade Zeuge eines Unfalles geworden sei. Er befuhr mit seinem Pkw die L 485, Langmühle in Richtung Glashütte. Kurz hinter dem Ortseingang Langmühle touchierten sich die Außenspiegel eines vor ihm fahrenden, silberfarbenen Peugeots mit einem entgegenkommenden Pkw. Trotz Beschädigung beider Spiegel seien die Fahrer weitergefahren. Später meldete einer der beiden Unfallbeteiligten telefonisch den Unfall bei der Polizei. Der andere Unfallbeteiligte ist derzeit noch unbekannt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

