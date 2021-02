Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt

Rodalben (ots)

Am frühen Samstag morgen gegen 00:50 Uhr wurde in der Rodalber Straße "Am Stadion" ein 16-jähriger Rollerfahrer kontrolliert, da er den Roller ohne Licht führte. Bei der Kontrolle konnte bei dem jungen Mann deutlicher Alkoholgeruch vernommen werden. Ein anschließender Alkotest mit 1,37 Promille bestätigte dies. Dem Jugendlichen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, auf diesen kommt nun ein Strafverfahren zu. Er wurde anschließend in die Obhut seines Vaters übergeben. / PIPS

