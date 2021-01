Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trickdiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 14.01.2021, 17:30 Uhr - 17:40 Uhr. Ort: Zweibrücken, Sauerbruchstraße. SV: Ein ca. 50-jähriger erschien zur Tatzeit bei einer 83-jährigen Frau an der Haustür und bat um Spenden für einen Zirkus. Aufgrund der Witterung ließ sie den Mann ins Haus. Nachdem ihm die Frau 4 EUR gegeben hatte, bat er um zwei Gläser Wasser und stahl - während die Frau Wasser aus der Küche holte - aus der im Flur abgestellten Handtasche der Seniorin ein Mäppchen. Kurze Zeit später verließ er das Haus und entledigte sich im Eingangsbereich des Anwesens des Mäppchens, das kein Bargeld, sondern nur Dokumente enthalten hatte. Dort wurde es aufgefunden und der Geschädigten zurückgegeben.

Beschreibung des Täters: Ca. 50 Jahre alt, 170 - 175 cm groß, schlank, sprach pfälzisch-saarländischen Dialekt, abgetragene Kleidung, kein Bart, keine Brille.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/976-0 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen, denen der Mann am 14.01.2021 gegen 17:30 Uhr in der Sauerbruchstraße oder in der Nähe aufgefallen ist und warnt die Bevölkerung vor einem erneuten Auftreten des Trickdiebes. | pizw

