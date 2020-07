Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 23.07.2020, 16:23 Uhr Ort: Zweibrücken, Hofenfelsstraße 89a, kurz nach Einmündung Gutentalstraße SV: Ein aus Richtung Niederauerbach kommender unbekannter Fahrzeugführer riss beim Vorbeifahren an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten silberfarbenen Ford Focus dessen linken Außenspiegel ab. Ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 500 EUR zu kümmern, flüchtete der Verursacher in Richtung Stadtmitte.

Die Geschädigte hörte den Knall des Unfalls durch ein geöffnetes Fenster im nahegelegenen Anwesen, eilte zum Fenster und sah eine Schlange von mehreren Fahrzeugen, die sich in Richtung Stadtmitte bewegte. Sie konnte aber nicht erkennen, ob sich darunter der Verursacher befand.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. | pizw

