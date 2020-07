Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mopedfahrer unter Drogeneinfluss

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am Freitag, gegen 23:05 Uhr, wurde der Fahrer eines Leichtkraftrades in der Jahnstraße in Waldfischbach-Burgalben einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Hinweise darauf, dass der junge Mann aus dem Landkreis zeitnah einen Joint geraucht hatte. Auf Ihn kommt nun ein entsprechendes Bußgeldverfahren zu. Ebenso muss er mit einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen |piwfb

