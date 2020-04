Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Motorradfahrer verunglückt

Bechhofen (ots)

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen stürzte am 27.04.2020 gegen 23:15 Uhr ein 20-jähriger Motorradfahrer, der aus Richtung Rosenkopf in den Ort einfahren wollte, in Höhe des Anwesens Rosenkopfer Straße 1 zu Boden. Dabei zog er sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Das Motorrad wurde bei dem Sturz auf einer Seite zerkratzt (ca. 2.000 EUR Sachschaden). Fremdschaden entstand bei dem Unfall nicht. Da der 20-jährige mutmaßliche Unfallfahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde zum Zwecke der Einziehung sichergestellt. Den jungen Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. /pizw

