Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Polizei Pirmasens (ots)

Ein 28-jähriger Mann aus Pirmasens befuhr am 02.11.2019, gegen 15:30 Uhr, mit seinem Peugeot die Hauptstraße in Pirmasens in Richtung Fußgängerzone. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er in der Linkskurve am Übergang zur Fußgängerzone nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen großen Pflanzkübel von ca. 1,5 m Durchmesser. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alko-Test ergab 1,62 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro, am Pflanzkübel ein Schaden von ca. 100 Euro.

