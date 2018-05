POL-PDPS: Auto gefährdet 8-Jährigen

Lemberg (ots) - Ein 8-jähriges Kind mit Tretroller wurde am Montag, gegen 18:25 Uhr, bei einem Sturz in der Meisenstraße leicht verletzt. Der Vater des Kindes meldete der Polizei, dass sein Sohn mit dem Tretroller gegen ein geparktes Fahrzeug gestürzt sei und sich hierbei am Bein verletzte. Zuvor soll ein dunkler VW-Polo dicht an dem Kind vorbeigefahren sein, so dass es beim Ausweichen die Kontrolle über den Tretroller verlor. Ohne sich um den Vorfall zu kümmern, sei der Polo aber weitergefahren. Im Pkw saßen mehrere Personen. Die Polizei bittet um weitere Zeugenaussagen.

