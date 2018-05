POL-PDPS: Pressebericht vom 02.05.2018

Zweibrücken (ots) - Zweibrücken - Motorraddiebstahl

Ein im Etzelweg vor einem Anwesen verschlossen abgestelltes Motorrad der Marke KTM (mattschwarz mit orangenem Rahmen und Felgen) wurde in der Zeit zwischen dem 01.05.2018, 00.30 Uhr, und dem 01.05.2018, 09.30 Uhr, entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3500.- Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Zweibrücken.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 0633-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell