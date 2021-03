Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: TH MiG

Person im Wasser - In der Werre - 15.03.2021 - 17:22 Uhr

Lage (ots)

Am späten Montagnachmittag wurde um 17:22Uhr die Feuerwehr Lage, der Rettungsdienst des Kreis Lippe und die Taucheinheit der Feuerwehr Lemgo mit der Meldung TH MiG - Person im Wasser alarmiert. Mindestens eine Person sollte sich im Bereich Schulzentrum in der Werre befinden.

Bei Ausrücken der Feuerwehr hatte der alarmierte Rettungsdienst bereits den Bereich am Schulzentrum kontrolliert und war auf dem Weg zur Brücke an der Feuerwache. Bei Kontrolle der Werre von der Brücke an der Feuerwache aus, konnten die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr zwei im Wasser treibende Personen ausfindig machen.

Die Einsatzkräfte teilten Sie umgehend auf. Ein Teil der Einsatzkräfte fuhr das Wehr Altrogge (Staufenbergstraße) an, der andere Teil der Einsatzkräfte folgte dem Verlauf der Werre im Bereich der Straße In der Bülte. Im Bereich der Schule ging u.a. ein Feuerwehrmann, geschützt durch einen sogenannten Überlebensanzug, in die Werre. Dem Feuerwehrmann gelang es beide Personen an Land zu ziehen. Die Personen wurden umgehend durch die Einsatzkräfte versorgt und an den Rettungsdienst übergeben.

Die mitalarmierte Taucheinheit der Feuerwehr Lemgo musste nicht zum Einsatz kommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell