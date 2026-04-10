Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Tag der Feuerwehr an der St. Katharina Grundschule Heinsberg

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Kirchhundem (ots)

In den Klassen 1 und 2 wurde vorab die Feuerwehr im Sachunterricht thematisch besprochen. Am Samstag, dem 21. März 2026, stand dann der "Tag der Feuerwehr" auf dem Programm der Grundschule. Hierfür hatten die Einheit Heinsberg, der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhundem und die Schulleitung ein informatives Konzept zur Brandschutzerziehung auf die Beine gestellt. Ziel war, den Kindern die möglichen Gefahren, aber auch das Verhalten im Falle eines Brandes zu vermitteln. Begrüßt wurden die Kameraden*innen der Einheit Heinsberg mit dem Lied " Tatü Tata die Feuerwehr ist da", das die Kinder mit Bewegung versehen begeistert vortrugen. Insgesamt 4 Schulklassen, die Klassen 1 bis 4, konnten an 5 Stationen die wesentlichen Bereiche der Brandschutzerziehung durchlaufen. Die Themen waren: - der Notruf sowie "Was brennt und wie ?" - Erste Hilfe - Verhalten im Falle eines Brandes, anhand eines Rauchhauses (Modell), - der Feuerwehrmann (in Schutzkleidung / unter Atemschutz) rettet mich - die Feuerwehrfahrzeuge Anschließend wurde auf dem Schulhof noch der Effekt einer Fettexplosion eindrucksvoll dargestellt. Zur Stärkung gab es dann mittags noch eine Bratwurst für alle Teilnehmer*innen vom "Feuerwehr-Grill". Ein großer Dank gilt dem Förderverein der St. Katharina Grundschule, der die Verpflegung aller Teilnehmer_innen "gesponsert" hat. Das Resümee von Ulrike Göbel-Kohtz (Schulleitung) und Christof Kordes (Einheitsführer): " Eine sehr gelungene Veranstaltung" Die Brandschutzerziehung ist und bleibt ein fester Bildungsbestandteil an der St. Katharina Grundschule Heinsberg.

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