FW-PL: OT-Kückelheim. FOLGEMELDUNG Brand Kückelheim

Noch immer ist die Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten an einem Zweifamilienwohnhaus beschäftigt. Gegenwärtig wird mit dem Teilabriss des Gebäudes begonnen, welches nach Berechnungen eines Statikers einsturzgefährdet ist. Hierzu ist ein Bagger angerückt. Das Gebäude ist bei einem Brand am frühen Morgen erheblich beschädigt worden. Insbesondere der Dachstuhl, aber auch in der Folge durch die Löscharbeiten das Erdgeschoss, wurden in Mitleidenschaft gezogen. Sämtliche Einheiten der Plettenberger Feuerwehr und eine örtliche DRK-Einheit, welche die Einsatzkräfte mit Verpflegung versorgen, waren, bzw. sind noch vor Ort. Zwischenzeitlich konnten bereits Einheiten aus dem Einsatz abgezogen werden. Die Nachlöscharbeiten werden sich vermutlich noch bis in den Vormittag hinziehen. Großer Dank der Feuerwehr gilt den Anwohnern, welche die Einsatzkräfte bereits während der Löscharbeiten mit warmen Getränken versorgten.

