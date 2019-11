Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Köbbinghauser Hammer. Brand einer Absauganlage sorgte für fast vierstündigen Feuerwehreinsatz.

Plettenberg (ots)

Ein Brand in einem Industriebetrieb in der Daimlerstraße sorgte am heutigen Freitagmittag gegen 12.45 Uhr für einen Einsatz der Plettenberger Feuerwehr. Eine Absauganlage in einem metallverarbeitenden Betrieb war in Brand geraten und hatte sich bereits in den Dachbereich ausgebreitet. Anfängliche Löschversuche der Mitarbeiter mit Kleinlöschgeräten, blieben ohne Erfolg. Zunächst wurden die Kräfte der Einheiten Feuer- und Rettungswache, Holthausen und Oestertal alarmiert. Eine Rauchsäule über dem Industriegebiet wies den Wehrleuten bereits auf der Anfahrt den Weg. Aufgrund der Brandintensität wurde das Alarmierungsstichwort auf "entwickelter Brand" erhöht, was die Nachalarmierung der Einheiten Stadtmitte und Landemert zur Folge hatte. Mehrere Trupps unter Atemschutz im Innen- sowie auch im Aussenangriff über die Drehleiter, konnten den Brand sehr schnell unter Kontrolle bringen. Was folgte waren umfangreiche Nachlöscharbeiten, insbesondere im Bereich der Zwischendecke. Die Dachhaut musste aufwändig mit Hilfe von Metallsägen und Trennschleifgeräten geöffnet werden, um die Glutnester ablöschen zu können. Auch die Absauganlage in der Produktionshalle musste teilweise von den Einsatzkräften demontiert werden. Erst gegen 16.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder in ihre Standorte einrücken. Ein Mitarbeiter wurde vorsorglich nach dem Verdacht auf Einatmen von Rauchgasen durch den Rettungsdienst untersucht, verblieb aber auf eigenen Wunsch vor Ort und musste nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Zu Brandursache und Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen. Im laufenden Einsatz erreichte die Feuer- und Rettungsleitstelle gegen 14.15 eine weitere Brandmeldung via automatischer Brandmeldeanlage in der Vier-Täler-Schule in Holthausen. Die alarmierten Einheiten Eiringhausen und Ohle konnten jedoch nach einer Erkundung vor Ort Entwarnung geben. Schnell stand fest, aufgrund von Handwerkerarbeiten war einer der empfindlichen Rauchmelder irritiert worden und hatte Alarm geschlagen. Fehlalarm wird abschließend im Einsatzbericht der Feuerwehr vermerkt.

