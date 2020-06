FW-Stolberg: Brand einer Gartenlaube

Feuerwehr Stolberg

Stolberg (ots)

Die schwarze Rauchsäule war bereits aus weiter Ferne zu sehen und wies den Kräften den Weg zur Einsatzstelle. Mehrere Anrufer meldeten der Einsatzzentrale der Stolberger Feuer- und Rettungswache eine brennende Gartenlaube in der Hammstraße. Mit dem Löschzug der Feuerwache rückten auch die Löschgruppen Atsch, Donnerberg und Münsterbusch sowie der Führungsdienst um 19.20 Uhr in den Ortsteil Atsch aus. Mit zwei Strahlrohren wurde die in Vollbrand stehende Gartenlaube gelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf die Wiese und mehrere Bäume konnte verhindert werden. Nach einer guten Stunde war der Einsatz beendet.

