FW-Stolberg: Verkehrsunfall mit Motorrad

Mittelschwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag gegen 16:56 Uhr bei einem Alleinunfall auf der Jägerhausstraße in Zweifall. Der 26-jährige befuhr die Landesstraße 24 von Raffelsbrand in Richtung Zweifall. In einer leichten Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Nach medizinischer Versorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr war mit den Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswache sowie der Löschgruppe Zweifall vor Ort. Während der Rettungsmaßnahmen war die Landesstraße komplett für den Verkehr gesperrt.

