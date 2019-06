Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mehrere außergewöhnliche Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet von Oldenburg +++

Oldenburg (ots)

Zu gleich mehreren außergewöhnlichen Trunkenheitsfahrten kam es im Stadtgebiet von Oldenburg.

+++

In der vergangenen Nacht, den 19.06.2019, stellten gegen 0.20 Uhr zwei Beamte einen Verkehrsunfall in der Bahnhofsallee fest. Eine Frau war mit ihrem Fiat beim Rangieren gegen ein weiteres Fahrzeug gefahren.

Hierbei verursachte sie leichten Sachschaden. Während der Unfallaufnahme stellen die Polizisten Alkoholgeruch bei der Oldenburgerin fest. Ein noch vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Durch die Beamten wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein der Frau sichergestellt.

Noch während der Unfallaufnahme erschien der Ehemann der Unfallverursacherin vor Ort. Dieser hatte die Unfallstelle ebenfalls mit seinem Fahrzeug aufgesucht.

Auch bei diesem stellen die Polizisten Alkoholgeruch fest, ein Test ergab einen Wert von 1,42 Promille. Weiter ist der Ehemann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Beiden Beteiligten wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen sowie entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

+++

Ebenfalls in der vergangenen Nacht, den 19.06.2019, kam es zu einer weiteren Trunkenheitsfahrt. Gegen 0.29 Uhr befuhr ein 52-jähriger Oldenburger das Gelände einer Tankstelle an der Cloppenburger Straße. Der Mann wollte dort Alkohol kaufen, was der Zeugin auffällig vorkam. Diese verständigte hierauf die Polizei, welche den Fahrer des VW an seiner Wohnanschrift feststellen konnte. Eine Kontrolle des Mannes ergab ein Alkoholwert von 2,97 Promille. Hierauf wurde eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen und Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 52-jährige entlassen.

Gegen 5.45 Uhr erschien der Oldenburger erneut auf der Dienststelle. Dieses Mal bat er um seinen Autoschlüssel, damit er persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeug holen könne.

Hierbei fiel den Beamten auf, dass der Mann die Polizeiwache mit seinem Fahrrad aufgesucht hatte. Ein erneut durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,76 Promille, worauf wieder eine Blutprobe genommen werden musste.

Gegen den Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Jens Rodiek

Telefon: 0441/790-4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell