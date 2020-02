Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Einbrecher festgenommen

Krefeld (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend (6. Februar 2020) hat die Polizei einen Mann auf frischer Tat festgenommen, der in die Wohnung eines Hauses an der Straße "Am Eisstadion" eingebrochen war.

Gegen 19:40 Uhr beobachtete ein 50-jähriger Zeuge, wie ein schwarz gekleideter Mann die Balkontür einer Erdgeschosswohnung aufhebelte und in die Wohnung eindrang. Er verständigte die Polizei.

Polizeibeamte umstellten das Haus und fanden vor dem Balkon einen Rucksack. Darin hatte der 45-Jährige das Diebesgut zum Abtransport bereit gelegt, darunter eine Damenuhr, eine Spielekonsole und Spiele. Zudem fanden die Beamten Einbruchwerkzeug. Sie nahmen den Krefelder mit deutscher Staatsangehörigkeit vorläufig fest.

Ob er im Zusammenhang steht mit einem Einbruch auf der De-Greiff-Straße, wird derzeit geprüft. Dort hatten Unbekannte kurz zuvor die Terrassentür eines Reihenhauses eingeschlagen und sämtliche Schränke durchwühlt.

Er wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann, der bereits mehrfach wegen Einbruchsdelikten verurteilt wurde. (86)

