Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Eule im Kamin - ungewöhnlicher Einsatz in der Stadtmitte von Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach (ots)

Einen eher ungewöhnlichen Einsatz verzeichnete die Feuerwehr Bergisch Gladbach am Samstagabend. Um 19:27 Uhr meldeten Anwohner der Friedrichstraße in der Stadtmitte der Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises ein ungewöhnliches "Klopfen" aus ihrem Kamin - der Grund war schnell gefunden: Eine Eule hatte sich in den Schacht verirrt und kam aus eigener Kraft nicht mehr heraus.

Die Leitstelle entsandte daraufhin das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache 1. Vor Ort bestätigte sich die kuriose Meldung: Im Kamin saß tatsächlich ein Waldkauz, der zwar unverletzt war, aber in seiner misslichen Lage feststeckte.

Mit vereinten Kräften und der nötigen Portion Fingerspitzengefühl gelang es den Einsatzkräften, den gefiederten Gast behutsam zu befreien. Die kleine Nachteule blieb dabei gelassen und ließ sich kurzzeitig in die Obhut der Feuerwehr nehmen - bevor sie wenig später wieder in die Freiheit entlassen wurde.

Gegen 20 Uhr war der Einsatz erfolgreich beendet - und die Eule vermutlich um eine Erfahrung reicher.

Einsatzkräfte:

Feuer- und Rettungswache 1 mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug

Einsatzdauer: ca. 30 Minuten

Fazit: Kein Brand, keine Gefahr - aber ein tierischer Einsatz, der allen Beteiligten ein Lächeln ins Gesicht zauberte. (es)

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell