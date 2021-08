Feuerwehr Detmold

FW-DT: Alleinunfall Barntruper Straße

Detmold (ots)

am späten Samstagnachmittag kam es auf der Barntruper Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW kam von der Straße ab und blieb circa Zwei Meter unter Straßenniveau in der Böschung stecken. Ein Barntruper Rettungswagen, welcher zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, leistete sofort erste Hilfe und alarmierte über die Leitstelle Lippe die Feuerwehr nach. Die Person konnte nach 20 Minuten durch eine "schonende" Rettung aus Ihrem misslichen Lage befreit werden und wurde dem Krankenhaus zugeführt. Der Verkehr wurde während der Zeit durch die Polizei an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Im Einsatz waren das hauptamtliche Personal, der Löschzug Mitte sowie der Rettungsdienst nebst Notarzt.

