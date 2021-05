Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Kaminbrand an der Hagener Straße

Iserlohn (ots)

Gegen 23:20 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Feuerwehr Iserlohn, über den Notruf 112, ein Kaminbrand an der Hagener Straße gemeldet. Unmittelbar wurden der Löschzug der Berufsfeuerwehr Iserlohn, sowie Einheiten der freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Die ersteintreffenden Kräften der Feuerwehr konnten bereits auf der Anfahrt Funkenflug aus dem Kamin des betroffenen Gebäudes sehen. Umgehend wurde eine Drehleiter am Gebäude in Stellung gebracht und ein Trupp unter Atemschutz ging in den Keller des Gebäudes vor. Hinter einer Revisionsklappe des Kamins wurde brennendes Material gefunden, welches abgelöscht und aus dem Kamin und Keller heraus gebracht wurde.

Im Anschluss wurde der Zug des Kamins noch einmal mit Hilfe der Drehleiter von oben kontrolliert.

Für die Dauer des Einsatzes, war die Hagener Straße auf Höhe des alten Marienhospitals für etwas 45 Minuten voll gesperrt.

Im Einsatz waren neben des Löschzuges der Berufsfeuerwehr Iserlohn, die Löschgruppen Letmathe und Stübbeken mit insgesamt 26 Einsatzkräften

